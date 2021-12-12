Galatasaray, UEFA kupası zaferini tekrar görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak

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Sarı-Kırmızılılar'da yine bir Avrupa heyecanı başladı. Aslan, 2000 yılında Fatih Terim'in başında olduğu dönemde UEFA kupasını müzesine götürmüştü. Aslan'da hedef yine aynı.

KADRO BOZULMAYACAK

Sezon başında Marcao-Kerem vakasıyla sarsılan Aslan, bu iki futbolcunun katkıyla yükselişe geçti. Terim ve Başkan Elmas'ın zirvesinde, 'nokta atışı transfer yapalım' kararı çıktı.

ÖNCE GEDSON

Orta sahaya iki yönlü bir isim aranıyor. Öncelikli hedef Gedson Fernandes. Bu transferin bitme olasılığı kuvvetli.

AVRUPA DEVLERİ KAPIDA

Marcao ve Kerem'i elde tutmak her geçen gün elde tutmak zorlaşıyor. Ancak sezon sonuna kadar satış yapılmayacak. Galatasaray, yeni bir Avrupa Ligi zaferi hedefliyor. Çılgın teklifler bile reddedilecek. Her ne pahasına olursa olsun iki futbolcu da kadroda tutulacak.