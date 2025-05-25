Galatasaray\'un Tekne Turu Başladı

Ali Aksoyer/ İSTANBUL, GALATASARAYLI futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tekne turunun başlangıç noktası olan Sarayburnu'na ulaştı. Takım, tekne ile buradan hareket ederek kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların devamının yapılacağı Yenikapı'ya ulaşacak.