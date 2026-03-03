Galatasaray ve Alanyaspor'da 7 Değişiklik - Son Dakika
Galatasaray ve Alanyaspor'da 7 Değişiklik

03.03.2026 21:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Alanyaspor, son maçlarının ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Arda Yılmaz, Sara, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang ve Singo görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kupa maçında ilk 11'de Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla ve Ahmet Kutucu'ya görev verdi.

Son lig maçında ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, Sanchez ve Osimhen'i kadroya almayan Okan Buruk, Singo, Torreira, Sara ve Lang'ı ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sallai, Yunus Akgün ve Icardi de maçın kadrosunda yer almadı.

Joao Pereira ilk 11'de 7 değişiklik yaptı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise Süper Lig'de en son oynadıkları Galatasaray maçının ilk 11 kadrosunda 7 değişikliğe gitti.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viana, Enes Keskin, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Mahmut Can Kara, Ümit Akdağ, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut ve Hadergjonaj yer aldı.

Portekizli hoca, son lig maçında ilk 11'de görev verdiği Hadergjonaj, Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Hwang, Meschack ve Mounie'nin yerine Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın'a kupadaki maçta görev verdi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

