Galatasaray ve Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçı için basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Galatasaray ve Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçı için basın toplantısı düzenledi

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı yapıldı. Teknik direktörler ve kaptanlar, maçın önemini vurgulayarak taraftarların desteğiyle kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ayrıca, yeni sezonda dörtlü final formatıyla oynanacak Süper Kupa'nın uygulanmasının daha iyi olacağı ifade edildi.

02.08.2024 15:33
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Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya iki takımın teknik direktörleri ile kaptanları katıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk resmi maçı olacağını belirterek, "Bu ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. Yarın büyük bir maça çıkacağız. İki takım da hak ederek buraya geldi. Futbolcu ve antrenör olarak böyle maçları oynamayı her zaman istersiniz. İyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle iyi oynayarak kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok derbi heyecanı yaşadığını vurgulayan Van Bronckhorst, "Bu bir kupa kazanma fırsatı. Derbilerin hepsi özel maçlar. Kazanmak da kaybetmek de tabii ki duygusal sonuçları getirecektir. Ancak sonuç ne olursa olsun bir sonraki maça hazır olmamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin ziyaretiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Hollandalı teknik adam, "Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Yeni sezon için başarı ve şans dilediler. Birliktelik adına önemli bir ziyaret oldu. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize öz güven veren bir ziyaret oldu. Sahada en iyi performansımızı gösterebilmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezondan itibaren 4 takımın katılımıyla oynanacak Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili bir soruyu Giovanni van Bronckhorst, "Bu fikre katılıyorum. Dörtlü Final, yabancı ülkelerde olursa Süer Lig için daha iyi olabilir. Bu format İtalya'da ve İspanya'da uygulanıyor. Sezon içinde uygulanmasının da daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Necip Uysal: "Kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz"

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Süper Kupa'yı kazanarak 2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.

Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Necip, "Hepimiz bunun bilincindeyiz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Rakibin tüm maçlarını izledik. Hocamız iyi analiz etti. Elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Tüm arkadaşlarım hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi bir atmosfer bekliyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." dedi.

Yeni transferlerle birlikte güçlendiklerinin altını çizen deneyimli futbolcu, "Hocamızın bizden istediği şeyleri sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Yeni transferlerin bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş Turkcell Süper Kupa maçı için basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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