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Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a para cezalarında indirim - Son Dakika
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Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a para cezalarında indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek'e uygulanan para cezalarında indirim yaparak cezaları 200'er bin TL'ye düşürdü. Aynı sebepten Çaykur Rizespor'a ve kulüp başkanı İbrahim Turgut'a verilen para cezaları da 200'er bin TL'ye indirildi. Fenerbahçe'ye ise çeşitli nedenlerle verilen 363 bin TL'lik para cezası onaylandı.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor\'a para cezalarında indirim
26.01.2024 - 17:10,  Güncelleme: 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek'e uygulanan para cezalarında indirim yaptı.

Kurul, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'in "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü'ne ve Özbek'e verilen 400'er bin TL'lik para cezalarına yaptığı itirazı inceledi. Yapılan itirazın ardından sarı-kırmızılılara ve Dursun Özbek'e uygulanan para cezalarının 200'er bin TL'ye düşürüldüğü açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a ve kulüp başkanı İbrahim Turgut'a aynı sebepten uygulanan 400'er bin TL'lik para cezalarının da 200'er bin TL'ye indirildiği duyuruldu.

Öte yandan, Fenerbahçe'ye çeşitli nedenlerle verilen 363 bin TL'lik para cezası ise onandı.

Kaynak: DHA
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