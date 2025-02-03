Galatasaray ve Fenerbahçe 22. Haftada Kazandı - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe 22. Haftada Kazandı

Galatasaray ve Fenerbahçe 22. Haftada Kazandı

Galatasaray, Gaziantep'i 1-0; Fenerbahçe ise Rizespor'u 3-2 mağlup ederek haftayı kapadı.

03.02.2025 22:45
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasını Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puanla kapattı.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanan Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı. Beşiktaş'ın BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 29 gol atıldı. Haftanın en gollü maçı Adana Demirspor - Kasımpaşa arasında oynanırken, İstanbul ekibi 5-3 kazandı. Başakşehir, sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor'u farklı mağlup ederken, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray tek golle kazandı

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'ya konuk olan lider Galatasaray, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 kazandı. Bir diğer yeni transfer Alvaro Morata da sonradan oyuna girerken ilk kez Gaziantep'te sarı-kırmızılı formayı giydi. Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.

Fenerbahçe'den geri dönüş

Evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe ise 13 dakikada kalesinde 2 gol görerek şok yaşadı. Sarı-lacivertliler kaptanı Edin Dzeko'nun golleriyle önce beraberliği yakalarken, Youssef En-Nesyri'nin 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde üst üste 5. galibiyetini elde ederek puanını 51'e çıkardı.

Küme düşme hattında bulunan Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK mağlubiyet yaşarken, Kayserispor ise beraberlikle haftayı kapattı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Sivasspor: 1-0

Konyaspor - Bodrum FK: 3-1

Hatayspor - Antalyaspor: 2-3

Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Başakşehir - Samsunspor 4-0

Adana Demirspor - Kasımpaşa: 3-5

Göztepe - Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3-2

Gaziantep FK - Galatasaray: 0-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe 22. Haftada Kazandı - Son Dakika

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