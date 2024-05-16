Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide, son yıllarda yapılan maçlarda ilk golü atan taraf genellikle mağlup olmuyor. Son 61 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi. Galatasaray ilk golü attığı 14 maçtan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 maçı kazandı. İki takım arasında yapılan son 61 lig maçının 8'i beraberlikle sonuçlandı ve bu maçlarda 6 kez ilk golü atan taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise 4 maçta geri dönüş yaparak galip geldi. Fenerbahçe bu sezon öne geçtiği maçlarda mağlubiyet yaşamazken, Galatasaray ise sadece 1 maçta puan kaybetti.

16.05.2024 11:21
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 61 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 61 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe öne geçerse yenilmiyor

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı.

Ligde şu ana dek 36 müsabakaya çıkan ve bunların 29'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakalarda sahadan puan almayı başardı.

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor karşısında öne geçmesine rağmen 2 puan bırakırken, diğer öne geçtiği tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'dan da benzer performans

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların sadece 1'inde puan yitirdi.

Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 36 müsabakaya çıkarken, bunların sadece 4'ünde puan kaybı yaşadı.

Söz konusu 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.

Okan Buruk'un öğrencileri, puan kaybı yaşadığı maçlar içinde sadece Sivasspor karşısında ilk golü bulan taraf olurken, 2 puan kaybetti.

Kaynak: AA

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