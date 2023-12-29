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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı başlamadı - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı başlamadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa karşılaşması, hakemlerin konakladıkları otele geri dönmesiyle başlamadı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşması, takımların stadyuma gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı başlamadı
29.12.2023 - 21:57,
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Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen ancak başlamayan Süper Kupa karşılaşmasının hakemleri konakladıkları otele geri döndü.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.

Karşılaşmadan önce maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a hareket eden görevli hakemler, iki takımın stadyuma gelmemesinin ardından stattan ayrılarak otele geri döndü.

Kaynak: DHA
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