Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev takımların formasını giyen ve son olarak Sivasspor'da oynayan Garry Rodrigues'in yeni adresi belli oldu.
Küme düşerek Süper Lig'e veda eden Sivasspor'dan ayrıldığı açıklayan Garry Rodrigues, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol ile anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde yeni kulübüne resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Geride kalan sezonda Sivasspor formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Garry Rodrigues, 4 gol ile 3 asist yaptı ve 7 gole katkı sundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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