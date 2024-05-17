Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde Kartlar Havada Uçuşuyor - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde Kartlar Havada Uçuşuyor

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde Kartlar Havada Uçuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkat çekiyor. İki takımın son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 361 sarı kart gösterdi. Galatasaray'da Emre Aşık, Hasan Şaş, Younes Belhanda gibi oyuncular 2'şer kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano, Volkan Demirel, Bruno Alves gibi futbolcular 2'şer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Son derbide ise 7 sarı kart çıktı.

17.05.2024 11:13
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 49'u Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 361 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 61 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde oynanan son derbide 7 sarı kart çıktı

İki takım arasında, ligde sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda yapılan ve 0-0 biten müsabakada Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Kaynak: AA

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