Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belirlendi - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belirlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin Rakipleri Belirlendi

Galatasaray, AZ Alkmaar ile; Fenerbahçe, Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi play-off'unda eşleşti.

31.01.2025 15:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe de Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimini UEFA Avrupa Ligi final elçisi İspanyol eski futbolcu Aritz Aduriz gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın rakibi daha önce lig etabında da karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe ise Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Eşleşmelerde ilk maçlar 13 Şubat'ta, rövanşlar ise 20 Şubat'ta yapılacak. Ligi 9 ila 16. sıralarda tamamlayan takımlar seri başı olarak ilk maçlarını deplasmanda, ikinci karşılaşmaları ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final 21 Mayıs'ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda düzenlenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Porto - Roma

AZ Alkmaar - Galatasaray

Midtylland - Real Sociedad

Union Saint- Gilloise - Ajax

PAOK - FCSB

Twente - Bodo/Glimt

Fenerbahçe - Anderlecht - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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