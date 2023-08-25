Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık - Son Dakika

Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık

Son Güncelleme: 25.08.2023 08:30

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Konferans Ligi play-off turunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın zaferleri sonrası Türkiye'nin ülke puanı yükseldi. Türkiye, 9. sırada yer alan İskoçya'nın ensesine yapışarak 10. sıradaki yerini korudu. Bu durumda, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerimizi korursak 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Konferans Ligi play-off turunda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın zaferleri sonrası ülke puanındaki yükseliş tüm hızıyla sürdü.

İSKOÇYA'YI MARKAJA ALDIK

10. sıradaki yerini koruyan Türkiye, 30.850 puana ulaştı. Türkiye, 9. sırada yer alan 31.650 puanlı İskoçya'nın ensesine yapıştı. UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerimizi korursak 2024-2025 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak.

İşte ülke puanında son durum:

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Son Dakika Spor Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık - Son Dakika
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