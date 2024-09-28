Galatasaray-Kasımpaşa Maçı 3-3 Beraberlikte Sona Erdi

Spor

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Can Alp

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sallai (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Sara (Dk. 63 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Yunus Akgün (Dk. 63 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 46 Mertens), Icardi (Dk. 74 Batshuayi)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Dk. 30 Omeruo), Cafu (Dk. 46 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 74 Espinoza), Aytaç Kara, Hajradinovic, da Costa (Dk. 90+8 Sadık Çiftpınar)

Goller: Dk. 20 ve 28 Osimhen, Dk. 34 Icardi (Galatasaray), Dk. 44 Fall, Dk. 83 Hajradinovic (Penaltıdan) Dk. 90+5 da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 57 Hajradinovic, Dk. 79 Gökhan Gül, Dk. 87 Fall, (Kasımpaşa), Dk. 66 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 69 Mertens (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması, 3-3 sonra erdi.

54. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısı iptal oldu. Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek isterken Jakobs meşin yuvarlağa müdahale etti. Bu müdahale sonrası Jakobs'un topa elle dokunduğunu düşünen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Oğuzhan Çakır, penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda, kaleci Muslera, son anda topu kornere çeldi.

83. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2 yaptı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2

90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan da Costa'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3

Müsabaka 3-3 berabere bitti.