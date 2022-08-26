Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor

26.08.2022 17:33

Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılan Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, futbolcunun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davo, bir kulüple anlaşmayı bitirmek için Türkiye'ye geleceğini fakat bu takımın Galatasaray olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen ve gol kralı olan Umut Bozok, Süper Lig'de kalıyor. 25 yaşındaki santrforun menajeri, transfer görüşmelerini nihai sonuca erdirmek için Türkiye'ye geliyor.

"GÖRÜŞECEĞİM TAKIM GALATASARAY DEĞİL"

Ajansspor'un haberine göre, 25 yaşındaki santrforun menajeri Olivier Davo, transfer girişimlerini hızlandırmak için Türkiye'ye geliyor. Henüz hangi takım ile görüşeceklerini açıklamayan Davo, herkesi şaşırtan sözlerinde " Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Görüşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" ifadelerine yer verdi.

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