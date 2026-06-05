Galatasaray Voleybol'da İki Ayrılık

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, libero Hasan Yeşilbudak ve orta oyuncu Ahmet Tümer ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan veda açıklamasında, "Takımımızda 2 yıl forma giyen Hasan Yeşilbudak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Takımımızda 3 yıl forma giyen Ahmet Tümer'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.