Galatasaray Voleybol Takımı Deplasmanda

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın deplasmanda Almanya'dan VC Wiesbaden ile karşılaşacak.
Platz der Deutschen Einheit Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı, 25-22, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.
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