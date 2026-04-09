Galatasaray Voleybol Takımı Şampiyon

09.04.2026 00:09
TVF Başkanı Üstündağ, Galatasaray'ın CEV Kupası zaferini kutladı, Türk voleybolunu övdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun kendisini dünyaya bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Üstündağ, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olduğu müsabakanın ardından Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazanılan kupanın Türk sporuna hayırlı olması dileğinde bulunan Üstündağ, "Voleybolun çok kıymetli bir kupası. Biliyorsunuz futbolun Şampiyonlar Ligi'nden sonraki UEFA Kupası gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk voleybolu sadece milli takımlar değil, kulüpler bazında da neler yaptığını Avrupa'ya, dünyaya gösteriyor. Organizasyon konusunda da en iyisi nasıl yapılır, en iyi kupalar Türkiye'ye nasıl gelir, bugün burada bir kez daha gördük. Galatasaray camiasını, takımı, teknik heyeti, emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkan Üstündağ, mükemmel bir mücadele izlediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Galatasaray maça çok iyi başlayamadı ama neticede kırılma anını lehine çevirmeyi iyi bildi. Sonuçta da 3-1'lik galibiyet. Orada 3-2, burada 3-1'lik galibiyetle CEV Kupası'nı müzesine götürdü. Türk voleybolu bu güzellikleri yaşatmaya devam ediyor. Bugün de güzel ve özel bir gün. İnşallah 2-3 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi'nin kupası da Türkiye'ye gelecek. 'Avrupa ve dünyada da bütün kupalara talibim.' demiştim. Ben, kulüplerim, milli takım, camiam adına bu güzel mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum."

Sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden de bahseden Üstündağ, "Artık salonlarda inanılmaz sayılar yakalıyoruz ama bunun sıkıntısını da yaşıyoruz, sığmıyoruz. Bugün Galatasaray'ın aynı saatte bir futbol ve basketbol maçı olmasına rağmen bu taraftar kadın voleybol takımını yalnız bırakmadı. Bu güzel voleybol seyircisini bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

