Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Oğuzhan Karasu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Furkan Dur, Hidalgo)
Setler: 25-23, 25-23, 25-18
Süre: 96 dakika (34, 35, 27)
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Voleybolda Spor Toto'yu 3-0 Yendi - Son Dakika
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