Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı

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Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL