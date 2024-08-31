Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiraladı

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GALATASARAY, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha 'nın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon 'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Zaha'nın bir sezonluğuna 3 milyon Euro karşılığında kiralandığını belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gün içerisinde Derrick Köhn'ün ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekipte Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sezon sonuna kadar Fransa temsilcisi Lyon'a kiralandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 43 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.