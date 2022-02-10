Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca

Süper Lig'de adeta dibe vuran Galatasaray küme düşme potasının yalnızca 3 puan üzerinde bulunuyor. Torrent yönetiminde henüz hiçbir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılarda cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçı belirleyici olacak. Bu karşılaşmada yaşanacak olası bir puan kaybıyla Galatasaray'da Torrent döneminin sona ermesi beklenirken, yeni hocanın Okan Buruk olacağı konuşuluyor.

Okan Buruk

BURAK ELMAS'A OKAN BURUK BASKISI

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Burak Elmas'a hem yönetim kanadından hem de taraftarlardan Okan Buruk baskısı yapılıyor. 2018'de kısıtlı kadroyla Akhisar'ı Türkiye Kupası, taraftar gücü olmayan Başakşehir'i 2020'de lig şampiyonu yapması nedeniyle 48 yaşındaki hocaya güven var. Camiayı tanıması da Okan Buruk'un en büyük avantajı.