Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek - Son Dakika
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Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek

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Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer, Galatasaray ve yurt dışından gelen teklifler arasında Galatasaray'ı tercih etti. Berke Özer'in bonservis bedeli olarak Galatasaray'ın ödeyeceği paranın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, Berke Özer'in bonservis bedelinin yüzde 40'ını alacak.

17.04.2025 11:49  Güncelleme: 12:02
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Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın adaylarından biri de Berke Özer'di.

BERKE GALATASARAY'A "EVET" DEDİ

Eyüpspor'da son derece başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa ekiplerinin de radarında. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Berke Özer'in ilk tercihi Galatasaray oldu.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek
Berke Özer

FENERBAHÇE YÜZDE 40'INI ALACAK

Haberde Berke Özer'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getirdiği ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Berke Özer'in bonservisini alması durumunda söz konusu rakamın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek.

Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe\'nin kasasına girecek
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Son Dakika Spor Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Necati Sarıdağ:
    Fet.saray in berkenin takımıyla maçı var mi. Başka sorum yok 21 43 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    Berke haberleri şikebahçe kaynaklı, Ne Berke, Ne GS böyle bir transferi istemiyor, maksat sezon sonu Berke bir yere transfer olup galatasaraya transfer çalımı hikayesi yazmak istiyorlar. Şahsi fikrim Berke Galatasaray için yeterli seviyede de değil. 27 18 Yanıtla
  • Rob26 Arez:
    sebep?? neden FB ye gidiyor bonservis. bilen varmı. 3 27 Yanıtla
  • serhat ali:
    gs eyüp maçina hazirlaniyor. once rakip oyuncular, sonra hakemler. maçtan bir gün öncede zıplama, kendini yere atma, magdur rolleri idmani yaptinmi tamam. 2 5 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Fenerbahçenin kasasına girecekmiş O kasaya giren girdi bu sene hem evinde iki defa 3 2 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Bu fener taraftarı hala başkasından medet bekliyor Kendi sahanda yenil sonra git rakip hocanın burnunu sık oda senin eline verir 0 puanı 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    26 arez günaydın sen mağarayagirmrden başına yansımıştı.. yaz geldi kış uykusu hâladevam ediyor sende 2 1 Yanıtla
  • mehmet usta:
    Kaynak? Yabancıya bir şey olmuyor nede olsa. 0 0 Yanıtla
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