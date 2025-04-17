Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın adaylarından biri de Berke Özer'di.
Eyüpspor'da son derece başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa ekiplerinin de radarında. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Berke Özer'in ilk tercihi Galatasaray oldu.
Haberde Berke Özer'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getirdiği ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Berke Özer'in bonservisini alması durumunda söz konusu rakamın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek - Son Dakika
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