Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe\'nin kasasına girecek

Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın adaylarından biri de Berke Özer'di.

BERKE GALATASARAY'A "EVET" DEDİ

Eyüpspor'da son derece başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa ekiplerinin de radarında. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Berke Özer'in ilk tercihi Galatasaray oldu.

Berke Özer

FENERBAHÇE YÜZDE 40'INI ALACAK

Haberde Berke Özer'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getirdiği ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Berke Özer'in bonservisini alması durumunda söz konusu rakamın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek.