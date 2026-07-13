Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
13.07.2026 21:40
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Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, günün sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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