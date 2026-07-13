Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, günün sabah bölümünde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.