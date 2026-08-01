Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde antrenman yaparak Rennes ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'i konuk edecek.
Kaynak: DHA
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