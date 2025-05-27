Galatasaray Yenikapı'da Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Yenikapı'da Şampiyonluğu Kutladı

27.05.2025 19:58
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Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte taraftarlarla kutladı.

- Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da kutladı

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen etkinlik sonrası aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk coşkusunu binlerce taraftarla birlikte yaşadı.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu attı ve Sarayburnu'nda bekleyen tekneye geçti. Burada aileleriyle boğaz turu atan sarı-kırmızılılar daha sonra Yenikapı'ya geçti.

Etkinlik alanında konserler ve DJ performanslarının ardından, futbolcular tek tek sahneye çıktı. Daha sonra kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupasını alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı.

Bu özel anlar, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Etkinlik, Magazin, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Yenikapı'da Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

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