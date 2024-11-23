Galatasaray Yenilmezlik Serisini 14 Maça Çıkardı

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Galatasaray, Bodrum FK galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 14'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig tarihinde bir sezonun 12. maçları itibarıyla 34 puana ulaşan ilk takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı ilk yarısı 0-0 sona eren maçta 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini ve liderliğini sürdürdü. Aslan puanını da 34'e çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı da korudu.

Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı

Galatasaray, Bodrum FK mücadelesiyle Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik 34 puana ulaşarak rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.

Yenilmezlik serisi 14'e çıktı

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Deplasman rekorunu geliştirdi, 14'te 14

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Aslan, deplasmanda üst üste 14. maçından da galip ayrıldı.

Michy Batshuayi ligdeki 4. golünü kaydetti

Galatasaray'ın tek golünü Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti. Mücadelenin 54. dakikasında Dries Mertens'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor. Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 46. dakikada Metehan Baltacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Ligde 4. kez kalesini gole kapadı

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 11 gören Galatasaray, Bodrum FK maçıyla bu sezon 4. kez kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL