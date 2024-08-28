Galatasaray, Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Spor

Stat: RAMS Park

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn (Dk. 46 Jelert), Torreira, Sara (Dk. 63 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 46 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Günay Güvenç), Batshuayi (Dk. 75 Mertens), Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Dk 68 Persson), Niasse, Lauper, Monteiro (Dk. 68 Virginius), Ugrinic (Dk. 80 Males), Colley (Dk. 80 Chaiwa), Ganvoula (Dk. 77 Itten)

Gol: Dk. 87 Virginius (Young Boys)

Kırmızı kart: Dk. 87 Muslera (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Ganvoula, Dk. 84 Males, Dk. 87 Virginius (Young Boys), Dk. 38 Nelsson, Dk. 75 Icardi, Dk. 84 Kaan Ayhan, Dk. 90+6 Mertens (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Deplasmandaki ilk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

61. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula, altıpas çizgisi önünden topa kafa vurdu. Uzak direğe çarpan topu sarı-kırmızılı futbolcular uzaklaştırdı.

63. dakikada kaleci Keller'in uzun vuruşunda Barış Alper Yılmaz, topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Torreira'nın pasında ceza yayında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Keller, topu kornere çeldi.

87. dakikada Young Boys, kontrataktan gol buldu. Itten'in pasında savunma arkasına sarkan Virginius, Kaan Ayhan'ı geçtikten sonra ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Müsabaka, Young Boys'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.