Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası\'nda rotasyon yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazandıkları Bitexen Antalyaspor maçının ilk 11'de sadece 5 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera'yı kadroya almazken, Sanchez, Kerem Demirbay, Mertens, Torreira ve Vinicus'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kaan, Abdülkerim, Oliveira, Berkan ve Zaha'yı sahaya sürdü.
Icardi kadroda yok
Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Fatih Karagümrük karşısında kadroya almadı.
Cezası nedeniyle 27. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Icardi, kırmızı-siyahlılara karşı da sahaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun dünkü antrenmanda aldığı darbeye bağlı ağrısı olduğu için maç kadrosunda olmadığı bildirildi.
"Joker" Barış Alper, bu kez santrforda
Galatasaray'da bu sezon birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'e karşı en ileride gol aradı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm mevkilerde görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında santrfor oynattı.
Antalyaspor ile 3 gün önce yapılan Süper Lig maçında sağ bekte oynayan Barış Alper, bu mücadelede hücumun en ucunda forma giydi.
Oliveira 18, Zaha, 5 maç sonra 11'de
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Serio Oliveira 18, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı formayı son kez ilk 11'de 2 Aralık'ta yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında giyen Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra başlangıç kadrosuna girdi. Sonraki süreçte sakatlığı nedeniyle 12 maçı kaçıran Oliveira, 4 müsabakada sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, 2 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.
Son olarak Türkiye Kupası son 16 turundaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasına 11'de başlayan Zaha, sonrasındaki 3 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına sonradan oyuna girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini karşılamadığını açıkladığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük mücadelesinin başlangıç 11'inde yer aldı.
Galatasaray taraftarı Filistin'i unutmadı
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile ilgili mesaj verdi.
Taraftarlar, kale arkası tribününe "Özgür Filistin (Free Palestine)" yazılı pankart astı.
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