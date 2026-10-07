Galatasaray\'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, kulübün Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Örmen, kulübün borcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"2 YILDA 155 MİLYON EURO FAALİYET ZARARI YAZMIŞIZ"

Ertay Örmen, "Galatasaray'ın toplam hasılatı 23,8 milyar TL. Şu ana kadar yapılan en yüksek gelir. Ve bu gelire rağmen 3,4 milyar TL zarar etmişiz." dedi.

Örmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes geliri ve kazancı konuşunca gider ve borç kısmını konuşan hiç kimse yok. Aramızda konuşuyoruz, sosyal medya farklı bir yerde. Bu kadar hasılat varken faaliyet zararı yapıyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz demektir.

2 yılda tam 155 milyon Euro faaliyet zararı yazmışız. Faaliyet zararı yazarsanız borç ödeyemez, nakit akışınız sıkıntıya girer. Kısmi olarak olsa da gelecekte ciddi olarak nakit krizi bizi beklemekte. Galatasaray'ın toplam borç ve yükümlülüğü, şarta bağlı yükümlülükler dahil, 45,7 milyar TL'dir. Bunun karşılığı 860 milyon Euro'dur."

"7 MİLYAR TL'DEN 14 MİLYAR TL'YE ÇIKMIŞ"

Örmen, "Şarta bağlı yükümlülükler 14 sayılmaz, işte zaten 30 var, 30'un içinde yükümlülükler ödenmeyecek diyor ama 14 milyar şarta bağlı yükümlülük var ama futbolculara ciddi yüksek bonservis ve maaş verdiğimiz için bana 'Ertay bu sene var, seneye olmayabilir' diyor ama biz bugüne kadar hangi futbolcuyu aldığımızdan fazlaya sattık da bu yükümlülük düştü. Geçen sene ile bu sene arasında 100 milyon Euro kadar fark var. 7 milyar TL'den 14 milyar TL'ye çıkmış." ifadelerini kullandı.

"KISA VADELİ NET NAKİT İHTİYACIMIZ 17 MİLYAR TL"

Örmen, kısa vadeli nakit ihtiyacına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli net nakit ihtiyacımız 31 Mayıs 2027'ye kadar 17 milyar TL. Bunun Euro karşılığı 324 milyon Euro. Yakında ciddi bir nakit sıkışıklığına gireceğimizi gösterir. Vadesi geçmiş ve kısa vadeli borçlar 17 milyar TL, 324 milyon Euro. Bunların hepsi kitapçıkta var, Galatasaray Spor Kulübü Konsolide Raporu'nun içinde olan rakamlar. Ben bir yerden toplamıyorum yani."

"SPORTİF AŞ'YE TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 13,3 MİLYAR TL"

Ertay Örmen, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu. O kitapta, bilançoda 9,8 milyar gibi gözüküyor. 3,5 milyarlık ekstra bir yükümlülük daha var. Sportif AŞ'ye karşı toplam yükümlülüğümüz 13,3 milyar TL, bu da 251 milyon Euro yapar. Neredeyse bir Florya karşılığı." dedi.

Örmen ayrıca, "Biz senelerdir Sportif AŞ, UEFA kriterlerine uysun, onun bilançosu güzel gözüksün diye Galatasaray Spor Kulübü'nün içini Sportif AŞ'ye devrettik. Bundan biz sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında üyelerin sözlerinin ardından cevap vermek için yeniden kürsüye geldi.

Dursun Özbek, "Genelde bahsedilen konulardan bir tanesi finansal borçlanma. Özellikle Sevgili Ertay da söyledi. Bankalar Birliği'ndeyseniz finansal borçlara müsaade etmiyorlar. Geçtiğimiz Divan'da anlatmıştım. Galatasaray'ı önümüzdeki dönemlere taşımak için önemli faaliyetlerimiz var. Özellikle tesisleşme açısından faaliyetlerimiz olmazsa olmaz. Ayrıca mevcut üyelerimize yönelik tesislerin renovasyonu da yapmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesiydi. Hepsini bir araya getirince, yaklaşık 1,5 sene boyunca 70 milyon Euro gayrimenkul yatırım harcaması yapmışız. Kemerburgaz'dır, Mecidiyeköy'dür, Ada'dır, Kalamış'tır bunlar. 70 milyon Euro civarında. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bunları yapmayalım mı! Elbette bir hesap da yapıyoruz. Üyelerimizi bir arada tutmak, Avrupa yakasında bir araya gelmemizi sağlamak için Ada'yı yaptık. Karşı tarafta buluşalım diye Kalamış'ı yeni baştan yaptık. Mecidiyeköy'de yarım kalan binamızı tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık, şimdi daire teslimlerine başladık." diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN FİNANSAL BORÇLANMAYA İHTİYACIMIZ OLUYOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Zaman zaman finansal borçlanmaya ihtiyacımız oluyor. Bankalar Birliği içerisinde kalsaydık bunların hiçbirini yapamazdık. Bankalar Birliği, bir manada tembellik getiriyor. Her şeyin onların kontrolünde, gelirin de giderin de... Halbuki biz ne yapıyoruz? Biz büyümenin peşindeyiz. Tesisleşme, takım olarak büyüyelim, başarıyı yukarı çekelim. Bunun peşindeyiz. Galatasaray başkanları, yönetim kurulları böyle olmalı diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"BU BİR HESAP MESELESİ"

Özbek, Ertay Örmen'in açıklamalarıyla ilgili, "Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri itibarıyla baktığınız zaman ticari faaliyetlerimiz var, anonim şirketiz. Dünyada 1 tane şirket söyleyin, ticaretle uğraşan ve finansal borcu olmayan. Muhtemel belki farklı sektörde uğraşan kişiler olabilir. Ticaretin içinde finansal borcu olması kadar da doğal bir şey yok. Bunun rasyosu önemli. En büyük şirketlere bakın, bunların finansal borcu yok mu? Parası mı yok onların? Bu bir hesap meselesi." dedi.