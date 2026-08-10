Galatasaray'da Barış Alper planı! Bu parayı veren alır - Son Dakika
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Galatasaray'da Barış Alper planı! Bu parayı veren alır

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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi artıyor. Everton'ın yaklaşık 41 milyon euroluk teklifini reddeden sarı-kırmızılıların, Tottenham'ın da takip ettiği futbolcu için en az 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Barış Alper'in ayrılması halinde ise Rafael Leao veya Gabriel Martinelli'den birinin transfer edilmesi planlanıyor.

Şampiyon kadrosunu koruyarak yeni sezona önemli takviyelerle girmek isteyen Galatasaray'ın oyuncularına Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da transferin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferine yönetimin izin vermediği milli futbolcuya bu kez Premier Lig ekipleri talip oldu.  Everton'ın Barış Alper için yaklaşık 41 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

TOTTENHAM DA DEVREYE GİRDİ

Barış Alper Yılmaz için Everton'ın ardından Tottenham'ın da devreye girdiği ve milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Galatasaray yönetimi oyuncusunu satmayı planlamıyor. Ancak Barış Alper'in Premier Lig'de forma giymek istemesi durumunda transferine engel olunmayacak.

50 MİLYON EURO ALTINA İNİLMEYECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 50 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray'ın olası satıştan Barış Alper'in eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay ödeyecek olması nedeniyle 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

LEAO VE MARTINELLI PLANI

Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın kanat transferindeki planı da belli oldu. Sarı-kırmızılıların bu durumda Rafael Leao veya Gabriel Martinelli'den birini kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Tottenham, Everton, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Barış Alper planı! Bu parayı veren alır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu 50 milyonluk, 1 milyon bile fazla bunun icin. 50 milyona bundan daha kaliteli 5 oyuncu alinir. 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    alın ozaman barış alperi kanatta kimse tutamıyor adamlar senin gibi sanmıyorum 41 milyon euro verdin 1 1 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    vallahi billahi yalan her sene ay ı uydurma 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Barış Alper planı! Bu parayı veren alır - Son Dakika
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