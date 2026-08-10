Galatasaray'da Barış Alper planı! Bu parayı veren alır

Şampiyon kadrosunu koruyarak yeni sezona önemli takviyelerle girmek isteyen Galatasaray'ın oyuncularına Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da transferin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferine yönetimin izin vermediği milli futbolcuya bu kez Premier Lig ekipleri talip oldu. Everton'ın Barış Alper için yaklaşık 41 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

TOTTENHAM DA DEVREYE GİRDİ

Barış Alper Yılmaz için Everton'ın ardından Tottenham'ın da devreye girdiği ve milli futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi. Galatasaray yönetimi oyuncusunu satmayı planlamıyor. Ancak Barış Alper'in Premier Lig'de forma giymek istemesi durumunda transferine engel olunmayacak.

50 MİLYON EURO ALTINA İNİLMEYECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in bonservis bedelini minimum 50 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray'ın olası satıştan Barış Alper'in eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay ödeyecek olması nedeniyle 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

LEAO VE MARTINELLI PLANI

Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın kanat transferindeki planı da belli oldu. Sarı-kırmızılıların bu durumda Rafael Leao veya Gabriel Martinelli'den birini kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.