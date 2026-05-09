Galatasaray\'da bomba Mertens gelişmesi

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.
3 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray’a yeniden gelecek olan Mertens’in ailesiyle birlikte İstanbul’da olacağı belirtildi.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, futbolu bıraktıktan sonra dinlenme sürecinde olan Dries Mertens’i yeniden kulübe kazandırmak istiyor.
Belçikalı futbolcunun gelecek sezonda teknik ekipte ya da profesyonel futbol yapılanmasında görev alabileceği öne sürüldü.
Mertens’in yeniden Galatasaray bünyesinde görev alma ihtimali kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla hem performansı hem de karakteriyle taraftarın en sevdiği isimlerden biri olmuştu.
