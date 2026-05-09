Galatasaray\'da bomba Mertens gelişmesi

09.05.2026 14:10
Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens’in Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği öğrenilirken, Belçikalı ismin gelecek sezon sarı-kırmızılı kulübe teknik heyet veya profesyonel kadroda görev almak için dönebileceği öne sürüldü.

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakan Belçikalı yıldızın, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE GELİYOR

3 şampiyonluk yaşadığı Galatasaray’a yeniden gelecek olan Mertens’in ailesiyle birlikte İstanbul’da olacağı belirtildi.

GALATASARAY’A YENİ ROLLE DÖNEBİLİR

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, futbolu bıraktıktan sonra dinlenme sürecinde olan Dries Mertens’i yeniden kulübe kazandırmak istiyor.

TEKNİK HEYET VEYA PROFESYONEL KADRO

Belçikalı futbolcunun gelecek sezonda teknik ekipte ya da profesyonel futbol yapılanmasında görev alabileceği öne sürüldü.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Mertens’in yeniden Galatasaray bünyesinde görev alma ihtimali kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla hem performansı hem de karakteriyle taraftarın en sevdiği isimlerden biri olmuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
