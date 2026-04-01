Galatasaray'dan olay yaratan paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı tepki topluyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan olay yaratan paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı tepki topluyor

01.04.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Takımımızı kutladı. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımdaki afişe eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını koymadı. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından büyük tepki çekti.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’na gitmeyi garantilemesinin ardından Galatasaray Kulübü bir tebrik mesajı yayımladı. Ancak paylaşılan afişte, milli takımın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu’nun yer almaması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GALATASARAY'DAN KEREM'SİZ KUTLAMA

Dünya Kupası vizesini alan ay-yıldızlılar, tüm Türkiye'yi sevince boğarken, kulüpler de peş peşe tebrik mesajları paylaşmaya başladı. Galatasaray Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama görseli ise kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sarı-kırmızılı kulübün hazırladığı afişte mevcut kadroda bulunan oyunculara yer verilirken, Galatasaray formasıyla büyük başarılara imza atan ve Avrupa’ya transferiyle kulübe önemli bir bonservis kazandıran Kerem Aktürkoğlu’nun karede bulunmaması dikkat çekti. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum gelirken, taraftarlar sarı-kırmızılı camianın bu davranışına büyük tepki gösterdi.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

"Bu takımın başarısında en büyük pay sahiplerinden biri Kerem değil mi? Fotoğrafta neden yok?''

"Bizi Dünya Kupası'na götüren adamın fotoğrafını koymamak büyük bir ayıp''

"Böyle bir günde yapılacak iş mi? Renk ayrımı yapmayın, hepsi bizim futbolcularımız!''

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 01:08:34. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan olay yaratan paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı tepki topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.