Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama - Son Dakika
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

13.04.2026 19:23
Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile karşılaşmanın ardından deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet verilmediğine dair sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin kulüpten açıklama yapılarak tüm iddialar reddedildi. Yapılan açıklamada tribündeki koltuk, lavabo ve kabin kapıları gibi birçok bölümde maddi hasar oluştuğu dile getirildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray- Kocaelispor maçından sonra Kocaelisporlu taraftarların yer aldığı deplasman tribünündeki tuvaletlerin suyunun kesildiği, stat içerisindeki büfenin de kilitlendiği ileri sürülmüştü.

GALATASARAY'DAN BÜFE İDDİALARINA CEVAP

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçta deplasman taraftarlarının bulunduğu tribünde büfelerin hizmet vermediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

''KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR''

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray - Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibarıyla 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Yorumlar (1)

  • B. Fatih B. Fatih:
    Opr.çocuğu kocaeli 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
