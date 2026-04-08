Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi
Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi

Galatasaray\'ı eleyen Liverpool, PSG\'ye direnç gösteremedi
08.04.2026 23:50
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Liverpool, deplasmanda PSG'ye 2-0 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Luis Henrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ile bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Arne Slot'un öğrencileri Liverpool karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı. 

LIVERPOOL PSG'YE DİRENÇ GÖSTEREMEDİ

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi PSG, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Fransız ekibi, 65. dakikada Kvara Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi PSG kazandı. 

RÖVANŞ MAÇI 14 NİSAN'DA

Zorlu eşleşmenin rövanş maçı 14 Nisan Salı günü Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. Liverpool'a tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet gerekecek. 

Son Dakika Spor Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi - Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
SON DAKİKA: Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi - Son Dakika
