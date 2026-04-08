UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Luis Henrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ile bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Arne Slot'un öğrencileri Liverpool karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi PSG, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Fransız ekibi, 65. dakikada Kvara Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi PSG kazandı.
Zorlu eşleşmenin rövanş maçı 14 Nisan Salı günü Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. Liverpool'a tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet gerekecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı eleyen Liverpool, PSG'ye direnç gösteremedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?