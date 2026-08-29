Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray\'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'de kaleci Matvey Safonov, maç öncesi ısınma sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Antrenörüyle çarpışan Rus kaleci, yüzüne aldığı darbenin ardından sakatlandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'de ilginç bir sakatlık yaşandı.  PSG kalecisi Matvey Safonov, maç öncesinde yapılan ısınma çalışmaları sırasında antrenörüyle çarpıştı.

YÜZÜNÜ ANTRENÖRÜNE ÇARPTI

Isınma hareketleri sırasında antrenörüyle çarpışan Safonov, yüzüne aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı. Beklenmedik çarpışmanın ardından Rus kalecinin durumuyla ilgilenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ

PSG, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki diğer rakipleri Barcelona, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK.

O anlardan kareler:

Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık - Son Dakika
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