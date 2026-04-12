Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

12.04.2026 22:43
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, maçın bitiminin hemen ardından stadyumdan tek başına ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında beklemediği bir darbe aldı. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında kritik 2 puan bırakırken, maç sonu yaşanan bir olay camiadaki moralleri iyice bozdu.

MAÇ BİTTİ, ICARDI EVE GİTTİ

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son düdüğün çalmasıyla birlikte kimseyle konuşmadan doğrudan soyunma odasına yöneldi. Arjantinli oyuncu, soyunma odasındaki eşyalarını toplayarak tüm takım arkadaşlarından önce tek başına stadyumdan ayrıldı. 

TARAFTARLARDAN 'UMURSAMAZLIK' TEPKİSİ

Şampiyonluk yolunda telafisi güç bir kayıp yaşanmasına rağmen yıldız golcünün sergilediği bu tavır, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler sonrası taraftarlar, Icardi'nin umursamaz tavırlarının sınırı aştığını dile getirdi. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
