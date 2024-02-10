Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Başakşehir maçında gol atarak üst üste 3. maçında da gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan genç futbolcu, hücumda etkili performans sergiliyor.

10.02.2024 21:06
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Müsabakanın 25. dakikada Muslera'nın uzun pasında defansına arkasına sarkan Barış Alper kale önünde rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon birçok bölgede oynayan ve başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu son 3 maçta da hücumda gol yollarında etkili oldu. Başarılı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşadı. Barış Alper bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan 23 yaşındaki futbolcu müsabakayı sağ bekte tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı - Son Dakika


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