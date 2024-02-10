Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, üst üste 3. maçında da gol attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol attı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Müsabakanın 25. dakikada Muslera'nın uzun pasında defansına arkasına sarkan Barış Alper kale önünde rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
Bu sezon birçok bölgede oynayan ve başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu son 3 maçta da hücumda gol yollarında etkili oldu. Başarılı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşadı. Barış Alper bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 4 golü bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan 23 yaşındaki futbolcu müsabakayı sağ bekte tamamladı. - İSTANBUL
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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