Galatasaraylı Duran Alkan'a imzalı forma hediye edildi - Son Dakika
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Galatasaraylı Duran Alkan'a imzalı forma hediye edildi

Galatasaraylı Duran Alkan\'a imzalı forma hediye edildi
04.07.2025 11:00  Güncelleme: 11:07
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Duran Alkan'a Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın tarafından Dursun Özbek imzalı Galatasaray formasının hediye edilmesiyle birlikte Alkan, Fenerbahçeli kaymakamla girdiği iddiayı kazandığını açıkladı.

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan ve fanatik Galatasaray taraftarlığıyla bilinen 71 yaşındaki Duran Alkan'a Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın imzalı forma hediye etti. İlçe kaymakamıyla girdiği şampiyonluk iddiasıyla da tüm takım futbolcularının imzalı formasını kazanan Alkan, "Fenerbahçeliler her zaman bana baktılar, onlarla birlikte girdiğim her iddiayı kazandım" diyerek söyledikleriyle gülümsetti.

Yayladağı ilçesi kent merkezinde esnaflık yapan 71 yaşındaki Duran Alkan, fanatik Galatasaray taraftarı olmasıyla biliniyor. Geçtiğimiz sezon çekişmeli geçen Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçeli olan Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ile formasına iddiaya giren Alkan, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla hediyesini teslim aldı. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kendisi gibi Galatasaraylı olan Alkan'a Dursun Özbek imzalı forma hediye etti. Alkan, "Fenerbahçe'de Ali Koç var oldukça Galatasaray şampiyon olacak" diyerek önümüzdeki yıllarda da iddiaya açık olduğunu dile getirdi.

"Fenerbahçe'de Ali Koç var oldukça Galatasaray şampiyon olacak"

Kaymakam Yazıcı ve Başkanı Yalçın'a imzalı forma için teşekkür eden Duran Alkan, "Bu hediyeyi bana verdikleri için kendilerine teşekkür ederim ve mutluluklar dilerim. 50 yıldır Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın şampiyonlukların sayısını hatırlamıyorum. Fenerbahçeliler her zaman bana baktılar, onlarla birlikte girdiğim her iddiayı kazandım. Kazanmaya da devam edeceğim. Sayın Kaymakamla iddiaya girdik. İddiayı kazandım ve onun hediyesini dükkan da astım. O hediyede ebediyen boyunca dükkanımda asılı kalacak. Bugünde Yayladağı Başkanımız Mehmet Yalçın bir forma hediye etti. Onu da çocuklarımla birlikte dükkan var oldukça asılı kalacak. Her yıl Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe'de Ali Koç var oldukça Galatasaray şampiyon olacak" şeklinde konuştu.

"Biz onu başkana imzalatıp hacı amcamıza hediye ettik"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise, "Kaymakamımızın hediye ettiği formada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in imzası eksikti. Biz onu başkana imzalatıp hacı amcamıza hediye ettik. Bende iyi Galatasaraylıyım, formada 4 yıldızlı ama 5 yıldızlı formada yakında gelecek. 5 yıldızlı forma da gelince hacı amcaya teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaraylı Duran Alkan'a imzalı forma hediye edildi - Son Dakika

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