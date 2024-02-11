Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne Aday Gösterildi - Son Dakika
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Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne Aday Gösterildi

Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü\'ne Aday Gösterildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakemi uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı. Arıpınar, sarı-kırmızılı futbolcuyu örnek davranışından dolayı kutladı.

11.02.2024 16:11
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı.

Kaynak: AA

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