Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: Bir takım ruhu oluşturduk

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, "Transferin son gününde çok büyük isimler geldi, bizimle beraber çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz, daha sonra Avrupa'ya gidelim, Avrupa'da mücadele edelim" dedi.

Torreira, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geliş sürecinden hedeflerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Uruguaylı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLADIK"Yoğun bir antrenman temposu içindeyiz. Çok değerli insanlarla çalışıyoruz. Bizi duymak isteyen insanlar da var. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Kasımpaşa maçında sonuç bizim için güzeldi. Sonuçtan daha önemlisi takım ruhunu yansıttık. Orta sahamız, savunmamız, kale... Orta saha sayesinde ileri ve gerinin bağlantısını kurmamız, yedek kulübesindeki arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlardaki çalışmamız ve teknik ekibimizle birlikte gerçekten bir takım ruhu oluşturduk. Bizim için en önemlisi buydu. Güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Puan olarak yükselmemiz çok önemliydi. Hocamızın istediği şeyleri yapmaya başladık ve bizim için güzel bir sonuç oldu."KONYASPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ " Konyaspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Taraftarlarımızın desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Onların desteğini kazanmamız için iyi oynamamız gerekiyor. Bu maç da taraftarlarımızın karşısında olacak. Son maçta bizim yanımızdaydılar. Bizi yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek oluyorlar. Milli aradan önceki son maçımız ve burada kazandığımız zaman lider olma şansımız var. Dolayısıyla bizim için ayrı bir anlamı var. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. O yüzden bunu kazanmak için sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. "MUSLERA'NIN GELMEMDE ETKİSİ BÜYÜK" Muslera 'nın buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. Onunla konuştuk. Ben İtalya 'da oynarken de konuşuyorduk. Bana çok yardımcı oldu. Burada neler yapmak istediğimizi anlattı. Kulübün güzel planları var. Burada büyük bir proje var. Onun dışında Erden Bey ile konuştuk. Hepsi bana destek oldu, neler yapmak istediklerini anlattılar. Harika bir taraftarımız var. Güzel şeyler başarmak, bu projenin bir parçası olmak için gelmek istedim. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi vakit geçiriyorum. Harika bir taraftar var burada, beni kendi aralarına aldılar. Sabah 4'te Mertens ile birlikte geldik, ona rağmen bizi karşıladılar. Orada anladım bunu. Uruguay'daki taraftarlar da o şekilde çok tutkuludur, kendini adamıştır. Bu armaya, bu formaya gerçekten kendini adamış bir taraftar var burada. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Kendimi, bulunduğum ekibin bir parçası olarak hissetmeyi seviyorum, adamayı seviyorum. O yüzden çok yakın hissediyorum taraftara. Çok büyük desteklerini görüyorum, harika bir taraftarımız var. "TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" Gerçekten çok hoş bir gün geçirdik. Tanışma şansı yakaladık restoran sahibi Burak bey ile de. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok sıcak kanlıydılar, onlarla birlikte Türk yemeklerini, Türk kültürünü tanımaya çalıştık, orada dans da ettik. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Muslera da bana yardımcı oluyor, Türkiye 'yi ve İstanbul 'u tanımamda. Ailemle birlikte buraları tanımak, gezmek ve görmek istiyorum. Bunun için de yardımcı oluyor. Gerçekten çok güzel ve hoş bir gün geçirdik. Bu şekilde o gün de pek çok şeyi öğrenmiş oldum Türkiye ile ilgili."HARİKA ZAMAN GEÇİRİYORUM"Sezon öncesi dönemde çok fazla zamanım olmadı. Çünkü Arsenal'den daha sonra İtalya'ya gittim, ondan sonra buraya geldim. Buraya neredeyse sezon başladığında geldim. Dolayısıyla çok fazla hazırlık dönemi geçiremedim. Fakat buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocanın isteklerine adadım. Takımım için ne yapmam lazım, pozisyonumda ne gibi görevlerim var, bunların hepsini yapmak için hazırım dedim. Benim için gerçekten çok keyifliydi. Burada birçok insanla tanıştım, sizlerle tanıştım, çok güzel insanlar var. Sizler de beni tanıdınız nasıl biri olduğumu gördünüz, taraftar da beni kucakladı. Ben gerçekten burada mutluyum. Harika zaman geçiriyorum.İSTANBUL TRAFİĞİ…Ben şanslıyım, çünkü çok iyi bir şoförüm var. Tabii ben kullanıyor olsaydım alışmamıştım henüz. Onun sayesinde her yere rahat bir şekilde gidebiliyorum. Burada gerçekten rahatım, sizlerle birlikte olmak için erkenden geliyorum, böylece trafikten de kurtuluyorum."MERTENS BÜYÜK BİR OYUNCU" Milan 'dan Belçika 'ya geçmiştik onu almaya. Beraber 2 buçuk saat uçtuk, o süre içerisinde hızlı bir şekilde kaynaştık, birbirimizi sevdik. Her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Geçmişinde de büyük bir oyuncuydu, o büyük oyunculuğunu burada takıma vererek de yansıtıyor. Onunla birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyorum. Napoli 'nin golcü bir ismi, büyük bir oyuncu, ben de çok mutlu oldum o geldiğinde. Çok seviyoruz birbirimizi. Burada onun gibi büyük bir oyuncuyla birlikte oynamak gurur verici, hep beraber bu takımı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. GELECEK PLANLARIBen şimdilik Galatasaray'a odaklandım. Çünkü kontratım var. Ama futbolda gelecekte ne olacağı belli olmuyor. Fakat ben şu anda kendimi takımıma adamış durumdayım. Taraftarlar beni çok iyi karşıladılar, burada çok mutluyum. Şu an elimden gelenin en iyisini yapmak, istiyorum. Bu sene Dünya Kupası da olacak. Benim için çok büyük bir gurur. Kendi ülkemi temsil edebiliyor olmam. Bunlara odaklanmış durumdayım, önümüzdeki senelerde göreceğiz neler olacak."HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transferin son gününde çok büyük isimler geldi, bizimle beraber çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz, daha sonra Avrupa'ya gidelim, Avrupa'da mücadele edelim. Bu şekilde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her oyuncu Galatasaray'a geldiğinde böyle yapmalı zaten. Biz de bunu yapmaya hazırız."TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Öncelikle bu kadar sıcak bir karşılama yaptıkları için, beni kendi aralarına aldıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında bu sezon onlar bol bol mutlu olsunlar diye uğraşacağız. ve bu mutluluğu onlara vermek için çalışacağız. Umarım ki mutlu olurlar ve bizi yalnız bırakmazlar.

- İstanbul