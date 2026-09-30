Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı

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Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı
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Galatasaray Kulübü'nün futbolcularına kick boks yapmayı yasakladığı belirtildi. Gerekçe olarak Kick boks yaparken alınan darbelerin sakatlığı etkilemesi olarak gösterildi.

Galatasaray Kulübü, futbolcularının saha dışındaki fiziksel aktivitelerine yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. 

KİCK BOKS YAPMAK ARTIK YASAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncuların kick boks yapmasını yasakladığı belirtildi. Kulüp yetkililerinin bu kararı almasındaki temel gerekçe ise kick boks antrenmanları ve dövüşleri sırasında alınan darbelerin sakatlık riskini artırması ve mevcut sakatlık süreçlerini olumsuz etkilemesi olarak gösterildi. 

Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı

SAKATLIK ENDİŞESİ YASAĞI GETİRDİ

Yeşil sahalardaki performans kaybının ve olası sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik heyet ve sağlık kurulu, futbolcuların müsabaka dönemlerinde bu tarz yüksek temaslı ve darbeli dövüş sporlarından uzak durmasını şart koştu.

GalatasarayKick BoksFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fightofgod29 fightofgod29:
    Bunu yasaklayana kadar yere atlama sanatını yasaklasanız daha iyiydi. Neyse bu da bir gelişme sonuçta tekme tokat dalarak faul yapmayı azaltırlar. Kart görmezler diyemiyorum çünkü zaten kart gösterebilen adil ve cesur bir hakem yok ligimizde o yüzden faul yapmayı azaltırlar diyelim biz buna. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı - Son Dakika
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