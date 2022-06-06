Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi

06.06.2022 13:06

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, eşi ile tekrar nikah masasına oturdu. Evlendiklerinde maddi zorluklar nedeniyle düğün yapamayan Brezilyalı oyuncu, doğum gününde eşi ile olan bu hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao doğum gününü çok farklı bir şekilde kutladı. Evlendikleri zaman maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı çift dün akşam nikah tazeledi. Aynı zamanda Marcao'nun doğum günü de kutlandı.

İşte Brezilyalı çiftin düğününden fotoğraflar:

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Marcao'nun eşi Pan Teixeria, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla taraftarın ilgisini çekmişti. Özellikle Marcao'nun kadro dışı kaldığı dönemde affedilmesiyle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

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Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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