Stadyumu sekerek terk etmişti! Galatasaraylı Icardi'nin ayak bileğinde hasar tespit edildi

Galatasaray, Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş maçı sonrası stadyumdan sekerek ayrılan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN ICARDİ AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

STADYUMDAN SEKEREK AYRILDI

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Beşiktaş maçında sağ ayak bileğine aldığı darbenin ardından karşılaşma sonrasında stadyumdan sekerek ayrılmıştı. İşte Mauro Icardi'nin derbide sakatlandığı pozisyon:

OYNAMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. grup maçında Bayern Münih'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede 24 Ekim Salı günü 19.45'te başlayacak. Icardi'nin, Bayern Münih maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

İĞNEYLE OYNAMA İHTİMALİ

Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında iğneyle oynama ihtimali var ancak teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli oyuncununsakatlığını daha ileri götürmek istemediği için riske girmeyeceği belirtildi.