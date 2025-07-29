Galatasaraylı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti

Galatasaray tribünlerine elinde Kuran-ı Kerim ile gitmesiyle tanınan Mehmet Fatih Kiriş (49) hayatını kaybetti. Kiriş, Ümraniye'de Leyla Bingöl Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray'ın maçlarına Kuran-ı Kerim ile gitmesiyle tanınan Mehmet Fatih Kiriş, Tuzla'daki özel bakımevinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Kiriş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

'ABİM GALATASARAY AŞIĞIYDI'

Mehmet Fatih'in kardeşi Abdulkadir Kiriş, "Abim Galatasaray aşığıydı. Sürekli iç saha maçlarına giderdi. Galatasaray camiasında da tanınan bir isim. Maçlara elinde sürekli Kur'an-ı Kerim'le giderdi. Kuranı Kerim okurdu. En son rahatsızlandı, şizofreni rahatsızlığı vardı. Biz sürekli tedavi ettiriyorduk. 50 gün Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi süreci gördü. Ondan sonra Aile Bakanlığı devreye girdi. Biz Aile bakanlığı ile birlikte özel bakım evine yerleştirdik. Oradan da dediğim gibi 6'ncı günün sonunda ölüm haberi geldi. Savcılık devreye girdi. Savcılık ölümü şüpheli bulduğu için Adli Tıp'a getirildi. Tedavi sürecinde sürekli krizlere giriyordu. Söylediklerine göre abim atak geçirmiş. Ambulans çağırmışlar. Savcılık, polis geldi devreye girdi. Şüpheli ölüm olarak buldular. Haber bekliyoruz" dedi.

'GALATASARAY TRİBÜNLERİ ABİMİ HİÇ UNUTMAYACAK'

Kiriş, "Taraftarlar sürekli arıyor. Galatasaray tribünleri abimi hiç unutmayacak. Bizden haber bekliyorlar. Haber verdiğimiz zaman Ultraslanla birlikte cenazemizi gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kiriş, Ümraniye'de Leyla Bingöl Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.