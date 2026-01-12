Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Süper Kupa finalinin ardından video çeken bir vatandaşın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda, yağmurluklar üzerinden yapılan kıyas dikkat çekti.

GALATASARAYLI TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Videoyu çeken kişi Galatasaraylıydı ve finalde taraftarlara verilen yağmurluklara isyan etti. Tepkisini dile getiren taraftar, karşılaştırma yaparak mavi renk yağmurluk giyen bir kişiyi kameraya aldı.

"KALİTEYİ GÖRÜN. ADAM HALA GİYİNİYOR ARKADAŞ"

Galatasaraylı taraftarın, mavi yağmurluk giyen kişiyi görüntüleyerek, "Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Rezil ettiniz bizi" Galatasaray yönetimine isyan etti. Bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede paylaşılırken video "yağmurluk" tartışmasını yeniden alevlendirdi.