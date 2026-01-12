Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
12.01.2026 09:25  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz
Haber Videosu

Süper Kupa finali sonrası çekilen videoda, Galatasaraylı bir taraftar dağıtılan yağmurluklara tepki gösterdi. Mavi yağmurluk giyen bir kişiyi çeken vatandaş, ''Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Galatasaray camiası Rezil ettiniz bizi'' sözleriyle kıyas yaptı. Video kısa sürede viral oldu.

Süper Kupa finalinin ardından video çeken bir vatandaşın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda, yağmurluklar üzerinden yapılan kıyas dikkat çekti.

GALATASARAYLI TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Videoyu çeken kişi Galatasaraylıydı ve finalde taraftarlara verilen yağmurluklara isyan etti. Tepkisini dile getiren taraftar, karşılaştırma yaparak mavi renk yağmurluk giyen bir kişiyi kameraya aldı.

"KALİTEYİ GÖRÜN. ADAM HALA GİYİNİYOR ARKADAŞ"

Galatasaraylı taraftarın, mavi yağmurluk giyen kişiyi görüntüleyerek, "Kaliteyi görün. Adam hala giyiniyor arkadaş. Rezil ettiniz bizi" Galatasaray yönetimine isyan etti. Bu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede paylaşılırken video "yağmurluk" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü

09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:30
Osimhen’in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.