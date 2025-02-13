Galatasaraylı Taraftarlar Alkmaar\'da Coşkuyla Bekliyor

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Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında oynayacakları AZ Alkmaar müsabakası öncesinde Alkmaar şehir merkezinde toplandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar yaparak maç saatini bekledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu mücadele sarı-kırmızılı taraftalar, maça yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den, çevre ülkelerden karşılaşmayı takip etmek için gelen taraftalar, Alkmaar şehir merkezinde toplandı. Taraftarlar, polis tarafından üst aramasından geçirilerek toplanma alanına alındı. Alanda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve marşlar söyleyerek maç saatini bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, galibiyet bekliyor

Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Çelik, "Sabah 8'de çıktık geldik buraya. Destek olmaya geldik. 1-0 olsun bizim olsun inşallah. Memleketim Sino'a da selam söylüyorum" dedi. Bir başka taraftar Hidayet Al ise, "Galatasaray'ımızı desteklemeye geldik. İnşallah galibiyetle Türkiye'ye geri döneriz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın kazanmasını temenni ettiğini dile getiren Musa Polatkan de, "Güzel maç olsun 1-0 olsun bizim olsun. Fazla kavga gürültü olmadan inşallah herkes evine sağ salim gider. 90 dakika maç izleriz" diye konuştu. İsviçre'den geldiğini söyleyen Emirhan Yılmaz, "İnşallah kazanacağımızı umuyorum. Son zamanlarda performanslardan memnun olmasam da, bu yeni transferlerle inşallah yeni bir çıkış yakalarız" ifadelerini kullandı. - ALKMAAR