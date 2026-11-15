Galatasaraylılar Derneği Berlin Neukölln\'de yeni merkezini törenle açtı

Almanya'da Berlin Galatasaraylılar Derneğinin yeni dernek merkezi törenle açıldı.

Neukölln ilçesindeki dernek merkezinin açılış törenine, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bazı eyalet milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Almanya'nın farklı bölgelerinde kurulan Galatasaray derneklerinin temsilcileri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Berlin Galatasaraylılar Derneği Başkanı Adem İspirli, derneğin 2025'te kurulduğunu anımsatarak Berlin'de yaşayan Galatasaraylıları bir araya getirerek Galatasaray'ın kültürünü ve değerlerini yaşatmak istediklerini anlattı.

Adem İspirli, yeni dernek merkezinin açılışıyla birlikte Berlin'de sosyal ve kültürel projeleri hayata geçireceklerini, gençlere yönelik faaliyetler yapacaklarını aktardı.

Gençleri sokaklardan alarak spora heveslendirmek istediklerini vurgulayan İspirli, Galatasaray Kulübü ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.