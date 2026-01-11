Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin\'den Guendouzi için yılın iddiası
11.01.2026 18:25  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin\'den Guendouzi için yılın iddiası
Haber Videosu

Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalini yorumladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında çarpıcı bir iddiada bulunan Tümer Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Takıma daha katkılı olacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi NOW'da değerlendirdi.

'LİGİMİZ İÇİN BULUNMAZ NİMET'

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi'ye övgü dolu sözler sarf eden Tümer Metin, "Guendouzi belki hiçbir zaman dünya starı olmayacak ama her teknik adamın kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ve ligimiz için bulunmaz nimet. Torreira'nın senelerdir fark yarattığı yer, senelerdir damga vurduğu pozisyon için... Guendouzi de aynı agresifliği gösterebilen. Takıma başka bir dinamizmin yanında ruh katabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin eksik tarafı mıydı, evet." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

'YÜKÜNÜ ÜZERİNDEN ALACAK EKÜRİ BULDU'

Guenzdouzi'nin İsmail Yüksek'in performansını da yükselteceğini söyleyen Tümer Metin, "Çok severim ben İsmail Yüksek'i. Bugün hocalık yapsam İsmail'i takımımda görmek isterim. Eminim birçok teknik adam da ister çünkü yüreğini ortaya koyabilen, güven aralığı çok yüksek bir oyuncudur benim nazarımda. İsmail'in de yükünü üzerinden alıp başka bir seviyeye taşıyacak bir eküri buldu kendine. Çok önemli bu. Guendouzi ligimizde çok fark yaratabilecek bir oyuncu olacak. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazları arasında hep ilk sırada geçecek adı." şeklinde konuştu.

'HEM TORREIRA HEM DE LEMINA'DAN İYİ FUTBOLCU'

Guendouzi'nin Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Mario Lemina'dan iyi bir futbolcu olduğunu iddia eden Tümer Metin, "Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Takıma daha katkılı olacağını düşünüyorum." dedi.

Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Galatasaray, Tümer Metin, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hakan1122 hakan1122:
    Tümer doğru söylemiş torreira ve lemina türkiyede türk hakemleri sayesinde iyi görünüyorlar avrupa maçlarında herşey ortaya çıkıyor herkes biliyor nedense gsliler hariç... 8 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 19:50:37. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.