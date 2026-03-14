Galatasaraylılar Marmaris\'te Bir Araya Geldi

Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği (GSİAD) tarafından düzenlenen programda sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'ndeki organizasyona Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dernek üyeleri, spor camiası temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ramazan'da Galatasaray camiasıyla bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek "İnşallah Çarşamba günü Liverpool'u eleyerek hep birlikte ilk bayramı yaşarız, Cuma günü de Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarız. Bu hafta iki bayram yaşarız." dedi.

Marmaris GSİAD Başkanı İlyas Aktaş ise "Çarşamba günü oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. Hem sahada kazanarak hem de Ramazan ayının manevi atmosferinde çifte bayram yaşayacağız." diye konuştu.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.