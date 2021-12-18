Galatasaraylıları artık Avrupa'da teselli etmiyor! Fatih Terim'e daha önce hiç yaşanmamış istifa tepkisi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı teknik direktör Fatih Terim'e isyan etti.

GALATASARAY, LİDER TRABZONSPOR'UN 18 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Avrupa Ligi'nde "Şampiyonlar Ligi" olarak tabir edilen Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişi durduramıyor. Son olarak Başakşehir'le berabere kalan ve ligde 10. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Bunun üzerine bir kısım taraftar sosyal medyada "Fatih Terim istifa" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla, deneyimli hocaya görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu.